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تدخّل سافر وفقد 24%.. مزيد من الانهيار للعملة التركية والاحتياطات

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تدخّل سافر وفقد 24%.. مزيد من الانهيار للعملة التركية والاحتياطات تدخّل سافر وفقد 24%.. مزيد من الانهيار للعملة التركية والاحتياطات
مع ترقب مستثمرين اجتماع البنك المركزي والمتوقع فيه رفع سعر الفائدة

تدخّل سافر وفقد 24%.. مزيد من الانهيار للعملة التركية والاحتياطات

تراجعت الليرة التركية قليلاً، اليوم الخميس، بعد أن استقرت عند ما يزيد على 7.8 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى منذ السادس من أكتوبر، مع ترقب مستثمرين اجتماع البنك المركزي والمتوقع فيه رفع سعر الفائدة، بحسب ما نشرت "رويترز".

وسجلت الليرة 7.8280، متراجعة نحو 0.4 بالمائة بعد أن لامست 7.7935 عند إغلاق أمس الأربعاء.

وفقدت العملة التركية نحو 24 بالمائة من قيمتها هذا العام؛ بسبب تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي وتدخل سافر للدولة في سوق العملة.

وشهدت العملة أربعة أيام متتالية من المكاسب متعافية من مستويات قرب تراجع قياسي وصلت لها مؤخراً بفعل توترات جيوسياسية من بينها النزاع بين أرمينيا وأذربيحان والخلاف بين أنقرة وأثينا على ملكية موارد بشرق البحر المتوسط.

وأظهر استطلاع لـ"رويترز" أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 175 نقطة أساس إلى 12 بالمائة اليوم الخميس، في تشديد إضافي للسياسة النقدية لمواجهة تضخم يفوق العشرة بالمائة.الليرة التركية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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