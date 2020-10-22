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بيشة وعيادات "تطمن".. 33913 مستفيداً منذ بدء العمل

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بيشة وعيادات "تطمن".. 33913 مستفيداً منذ بدء العمل بيشة وعيادات "تطمن".. 33913 مستفيداً منذ بدء العمل
متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة

بيشة وعيادات

قدمت عيادات "تطمن" في بيشة خدماتها لـ33913 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال "6" عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من مركز صحي مخطط 1 (24 ساعة)، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة، ومركز صحي خثعم (16 ساعة).


يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخري لفيروس كورونا. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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