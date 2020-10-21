عدوان إسرائيلي على مواقع في سورية

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جي بي سي نيوز :- ذكرت مصادر سورية أن قصفًا صاروخيًا إسرائيليًا استهدف مواقع في سورية، بعيد انتصاف ليل الثلاثاء – الأربعاء. فيما أشارت التقارير الإسرائيلية أن المواقعة المستهدفة تابعة لقوات "حزب الله" اللبناني.

وأعلنت كالة الأنباء السورية الرسمية ("سانا")، نقلا عن مراسلها في المناطق المحررة في الجولان السوري، أن "العدو الإسرائيلي يعتدي بصاروخ على مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي".

فيما أشارت تقارير متفرقة إلى أن العدوان الإسرائيلي استهدف موقعين وسيارة تابعة لقوات النظام السوري وعناصر حزب الله، وزعمت أن الأهداف تستخدم لجمع المعلومات الاستخباراتية حول انتشار الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وتتعرض مناطق سيطرة النظام السوري، منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، بزعم استهداف قواعد عسكرية تابعة لإيران ومواقع تابعة للمجموعات المسلحة الوالية لها.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سورية، إلا أنها تكرر مزاعمها أنها تواصل "تصديها" لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

عرب 48