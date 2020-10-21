"الجزائية المتخصصة" تحدد موعداً بديلاً للدعوى ضد المتهم سعيد عبدالله بن عوضة

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المحكمة أكدت أنها ستُصدر الحكم غيابياً في حالة عدم مثول المدعى عليه أمامها

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم سعيد عبدالله سعيد بن عوضة، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1082823756)، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 30/ 11/ 1441هـ وتاريخ 5/ 1/ 1442هـ وتاريخ 19/ 2/ 1442هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد تم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 12/ 5/ 1442هـ، الساعة التاسعة صباحاً.

وقالت المحكمة إنها تأمل من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.