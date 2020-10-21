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معهد الإدارة يناقش في القمة الحكومية للموارد البشرية "كورونا" والتغيرات في بيئة العمل
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
شاهد.. ختام "رمان القصيم 4" بالشيحية والمبيعات تتخطى 4 ملايين
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
"رئاسة شؤون الحرمين" توزّع أكثر من 400 مظلة على ضيوف الرحمن
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
"بيئة مكة" تُكَرّم "جمعية استدامة لحفظ النعمة" لمشاركاتها التطوعية
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
في ذكرى الانتفاضة الشعبية.. آلاف العراقيين يحتجون ضد الفساد بساحة التحرير
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
مدير "صحة بيشة" يصدر عدداً من القرارات الإدارية بالمحافظة
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
رابطة العالم الإسلامي تُوقّع اتفاقية لإطلاق متاحف ومعارض السيرة النبوية في إندونيسيا
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
الإيرادات 29.30 مليار ريال.. تفاصيل النتائج المالية لـ"سابك" للربع الثالث
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الأحد 25 أكتوبر 2020 01:19 مساءً
في ذكرى الانتفاضة الشعبية.. آلاف العراقيين يحتجون ضد الفساد بساحة التحرير
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 12:58 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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DMC
صاحبة السعادة- أحمد داش: عمرو عبد الجليل أي مشهد معاه بيقلب كوميدي سواء مشهد موت أو غيره"بيموتني ضحك
DMC
DMC
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 09:00 صباحاً
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