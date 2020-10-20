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"الدعدي": نجاح المرحلة الأولى للعودة التدريجية لأعمال العمرة والزيارة لبيت الله الحرام

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تم من خلالها توزيع هدايا تشمل المظلات والكمامات والمعقمات وعبوات ماء زمزم

أكدت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية لرئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتورة كاميليا الدعدي نجاح المرحلة الأولى من الخطة الزمنية لمراحل خطـة العودة التدريجية لقطاع أعمال العمرة والزيارة لبيت الله الحرام.

وقالت: تم تقديم خدمات ذات جودة نوعية لقاصدات بيت الله الحرام وتطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وراحة قاصدات بيت الله الحرام، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لإنجاح تفويج القاصدات لبيت الله الحرام، وتوفيـر كل ما مـن شأنه ضمـان أمن وسلامة وراحـة قاصـدات بيـت الله الحـرام لأداء مناسـكهم بـكل طمأنينـة واستقرار.


وأفادت الدكتورة كاميليا الدعدي نجاح تفعيل مبادرة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) تم من خلالها توزيع عدد من الهدايا (المظلات والكمامات والمعقمات وعبوات ماء زمزم)، وهذه المبادرة تعتبر ضمن عدد من المبادرات تفعلها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في ظل الدعم اللامحدود من ملك المملكة العربية الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير الرؤية سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله والرئيس العام والذي يوجهه ويحُثّ جميع المنسوبين والمنسوبات ليلاً ونهاراً في جميع الورديات الثلاث للأربع وعشرين ساعة رغبةً منه في إنجاح الخطط الاحترازية لقاصدي بيت الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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