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مستشفى الملك فهد: نجاح عملية نادرة لفك انحشار أمعاء طفل

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مستشفى الملك فهد: نجاح عملية نادرة لفك انحشار أمعاء طفل مستشفى الملك فهد: نجاح عملية نادرة لفك انحشار أمعاء طفل
الطفل تماثل للشفاء وغادر المستشفى خلال أقل من 24 ساعة

مستشفى الملك فهد: نجاح عملية نادرة لفك انحشار أمعاء طفل

أنهى - بفضل الله - فريق طبي من جراحة الأطفال في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان معاناة طفل؛ حيث تم فك انحشار جزءٍ من الأمعاء في فتق إربي أيسر، عن طريق المنظار الجراحي.

وأوضح الفريق الطبي المعالج أنه تم فك انحشار الأمعاء بالمنظار من داخل البطن، والتأكد من سلامتها، ثم إقفال الفتق الإربي بالمنظار من داخل البطن، وقد تماثل الطفل للشفاء - ولله الحمد - وغادر المستشفى خلال أقل من ٢٤ ساعة.

يُذكر أنه سعيًا لتطوير جراحة الأطفال في منطقة جازان، تمكن القسم خلال العام الماضي من زراعة أكثر من ١١ ماكينة قسطرة علاج كيماوي للأطفال والمتصلة بالقلب، بالتعاون مع أطباء الأشعة التداخلية في المستشفى، إحداها كانت لرضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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