النفط يرتفع مدعومًا باقتراب واشنطن من الاتفاق على مساعدات "كورونا"

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عقود برنت سجلت 42.82 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الثلاثاء) على أمل أن تقترب الولايات المتحدة من اتفاق تحفيز مساعدات أخرى لفيروس كورونا المستجد، لكن تهديد الطلب من حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وزيادة الإنتاج الليبي؛ حال دون ارتفاع الأسعار.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا إلى 42.82 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1:21 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1721 بتوقيت جرينتش)، وفقاً لـ"رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نوفمبر، 39 سنتًا إلى 41.22 دولارًا، فيما زاد عقد ديسمبر الأكثر نشاطًا 33 سنتًا عند 41.39 دولارًا.

وتحسنت الأسعار بعد أن ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، اليوم، أنها متفائلة بأن الديمقراطيين قد يتوصلون إلى اتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وقد تخرج المساعدة بحلول أوائل الشهر المقبل.