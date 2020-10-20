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سفارة المملكة في أستراليا تقيم ندوة عن دور الإغاثي والإنساني

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بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

سفارة المملكة في أستراليا تقيم ندوة عن دور السعودية الإغاثي والإنساني

من خلال ندوة افتراضية أقامتها سفارة المملكة العربية لدى أستراليا، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمت دعوة عددٍ من المنظمات والجهات المهتمة بالعمل الإنساني والإغاثي في أستراليا، بالإضافة إلى عددٍ من رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى أستراليا، للتعرف أكثر عن دور المملكة الريادي في هذا الشأن.

وتأتي هذه الفعالية تزامنًا مع عام على رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والتي تسعى السفارة من خلالها للتعريف ببعض الجوانب المهمة عن المملكة.

وقدم المتحدث بدوره في هذه الندوة سعادة مساعد المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، عرضًا مرئيًا عن دور المركز وأهدافه، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن المساعدات والمشروعات التي يقيمها المركز في الدول المستهدفة.

ولاقت هذه الندوة اهتمامًا كبيرًا من قِبل الحضور الذين أبدوا إعجابهم بما يقوم به المركز من دور إنساني كبير؛ للتخفيف عن الدول والمجتمعات المحتاجة والمتضررة، بالإضافة إلى وجوده الفعّال والسباق في ساحة العمل الإنساني والإغاثي الدولي.

سفارة المملكة في أستراليا تقيم ندوة عن دور السعودية الإغاثي والإنساني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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