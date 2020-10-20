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"أمانة الجوف" تغلق مطعمًا شهيرًا بسكاكا بعد رصد مخالفات للاشتراطات الصحية

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رصدت تدني مستوى النظافة وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين

أغلقت أمانة منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، مطعمًا شهيرًا في مدينة سكاكا بعد رصد عدد من المخالفات بالموقع، وذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها فرق الرقابة الصحية بالأمانة والبلديات التابعة، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وتفصيلًا: قال المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان: إن الفرق الرقابية رصدت عددًا من المخالفات في المطعم، منها تدني مستوى النظافة وتخزين الأطعمة بطريقة مخالفة للاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، مضيفًا أنه تم تطبيق لائحة الغرامات وإغلاق المطعم لحين تصحيح المخالفات.

وأضاف الحموان أن فرق الرقابة الصحية تنفذ جولات ميدانية مستمرة على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وإجراءات الوقاية من ، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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