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مدير "تعليم جدة" يرأس اجتماع "تنفيذية مسابقة مدرستي" الرقمية

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مدير "تعليم جدة" يرأس اجتماع "تنفيذية مسابقة مدرستي" الرقمية مدير "تعليم جدة" يرأس اجتماع "تنفيذية مسابقة مدرستي" الرقمية
تهدف لتعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ونشر ثقافته

مدير

ترأس المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية لمسابقة مدرستي الرقمية بالإدارة، بحضور أعضاء اللجنة ومشاركة مديري ومديرات المكاتب والإدارات ذات العلاقة عبر برنامج Zoom.

وخلال الاجتماع جرى استعراض آلية المسابقة التي تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ونشر ثقافته، وذلك من خلال ثلاثة مجالات هي: التعليم والتثقيف والإعلام والتدريب، وتستهدف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، بالإضافة للمهتمين بالتعليم الإلكتروني والإعلام.

وقدم "المسعودي" الشكر لمركز التميز المؤسسي على إعداد مثل تلك المسابقة النوعية، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.

وتشهد المرحلة الأولى من المسابقة التي انطلقت على مستوى مدارس جدة بنين- وبنات؛ تفاعلًا ومشاركة واسعة من المجتمع التعليمي، وكذلك أولياء الأمور من خلال مشاركات متنوعة وهادفة من المنتجات الإعلامية والتعليمية التوعوية تتعلق بمنصة "مدرستي".

وسترشح الأعمال المميزة منها للمرحلة الثانية على مستوى مكاتب التعليم التي بدورها ستجري عملية فرز للأعمال المرشحة للمرحلة الثالثة على مستوى إدارة التعليم؛ حيث سيتم فرز وتحكيم الأعمال المرشحة من قبل إدارة الإعلام والاتصال والتحكيم النهائي للمنتجات، وإعلان النتائج على مستوى الإدارة.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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