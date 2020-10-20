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فرع الموارد البشرية بالرياض ينفذ 250 زيارة تفتيشية بمحافظات المنطقة

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أسفرت عن تحرير 48 مخالفة وإنذار بالعاصمة والزلفي والمجمعة وشقراء

فرع الموارد البشرية بالرياض ينفذ 250 زيارة تفتيشية بمحافظات المنطقة

نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضيين، ما يقارب الـ 250 زيارة تفتيشية في العاصمة الرياض، ومحافظات الزلفي، والمجمعة، وشقراء بالتعاون مع الجهات الشريكة لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات التوطين والتأنيث وأنظمة العمل.

وفي التفاصيل، شملت الجولات التفتيشية أنشطة "الذهب والمجوهرات، والاتصالات، ومعارض السيارات، وقطاع الشقق المفروشة، والعطور، ومستحضرات التجميل، والملابس النسائية، وبيع الورود، والعباءات النسائية".

وأسفرت الجولات التفتيشية عن تحرير 48 مخالفة وإنذار، كما كشفت الجولات عن انضباط عام لسوق العمل في المحافظات بنسبة تصل إلى 99 %.

يُذكر أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يهدف من خلال تكثيف هذه الحملات والزيارات التفتيشية إلى متابعة قرارات التوطين وتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات، حيث تتم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونيًا، مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.

فرع الموارد البشرية بالرياض ينفذ 250 زيارة تفتيشية بمحافظات المنطقة

فرع الموارد البشرية بالرياض ينفذ 250 زيارة تفتيشية بمحافظات المنطقة

فرع الموارد البشرية بالرياض ينفذ 250 زيارة تفتيشية بمحافظات المنطقة

فرع الموارد البشرية بالرياض ينفذ 250 زيارة تفتيشية بمحافظات المنطقة

فرع الموارد البشرية بالرياض ينفذ 250 زيارة تفتيشية بمحافظات المنطقة

فرع الموارد البشرية بالرياض ينفذ 250 زيارة تفتيشية بمحافظات المنطقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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