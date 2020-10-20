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محافظ حبونا يلتقي مدير عام صحة نجران

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محافظ حبونا يلتقي مدير عام صحة نجران محافظ حبونا يلتقي مدير عام صحة نجران
لتعزيز الخدمات الطبية

محافظ حبونا يلتقي مدير عام صحة نجران

التقى محافظ حبونا بمنطقة نجران عبد الله بن مبارك بن زامان، في مكتبه صباح اليوم، مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، ومساعديه، ومدير مستشفى حبونا حمود بن حامد العنزي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الخدمات الصحية والطبية بالمحافظة وفق تطلعات أمير المنطقة ونائبه، مثمنًا جهود منسوبي القطاع الصحي بالمحافظة.

من جهته أكد مدير عام صحة نجران حرصه وفريق العمل على بذل قصارى الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ظل توجيهات أمير المنطقة ونائبه؛ لتوفير أرقى الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وفق رؤية المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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