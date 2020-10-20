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الأخضر يقيم معسكرًا إعداديًّا في الدمام.. والحربي يستدعي 25 لاعبًا

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الأخضر يقيم معسكرًا إعداديًّا في الدمام.. والحربي يستدعي 25 لاعبًا الأخضر يقيم معسكرًا إعداديًّا في الدمام.. والحربي يستدعي 25 لاعبًا

الأخضر يقيم معسكرًا إعداديًّا في الدمام.. والحربي يستدعي 25 لاعبًا

يقيم السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، معسكرًا إعداديًّا في مدينة الدمام خلال الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020.

واستدعى المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف شيعان، ومهند اليحيى، وموسى عبدالله، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، ووليد عياش، وعبدالمجيد العنزي، وأحمد الجليدان، وفواز الحمد، وسعود التمبكتي، ونايف زياد، وصهيب الزيد، وفواز المطيري، وعبدالعزيز العليوة، وخالد مجرشي، وفيصل العبدالواحد، ونواف الغليميش، وعبدالمجيد إبراهيم، وحسن سفياني، ومهند برناوي، وعبدالله الزيد، ومهند براح، وعلي عبدالرؤوف، وماجد الخليفة، وعمار الخيبري.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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