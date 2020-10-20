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متذرعة بحملتها ضد المتطرفين.. فرنسا تغلق مسجدًا يقصده 1500 مصلٍ

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متذرعة بحملتها ضد المتطرفين.. فرنسا تغلق مسجدًا يقصده 1500 مصلٍ متذرعة بحملتها ضد المتطرفين.. فرنسا تغلق مسجدًا يقصده 1500 مصلٍ
ينفذ القرار مساء غد ويستمر 6 أشهر

متذرعة بحملتها ضد المتطرفين.. فرنسا تغلق مسجدًا يقصده 1500 مصلٍ

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم (الثلاثاء)، أنها ستغلق مسجداً قرب باريس كجزء من حملتها ضد المتطرفين، التي أوقف على إثرها حتى الآن نحو 12 شخصاً، وتأتي بعد قطع رأس أستاذ عرض على تلاميذه رسوماً كاريكاتورية تسئ للنبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن المسجد الواقع في ضاحية بانتان، المكتظة شمال شرق باريس شارك مقطع على صفحته في فيسبوك فيه تنديد بحصة للأستاذ صمويل باتي حول حرية التعبير، قبل أيام من قتله الجمعة، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيتها، بينت وزارة الداخلية أن المسجد الذي يقصده نحو 1500 مصلٍ، سيقفل أبوابه اعتباراً من مساء غد ولستة أشهر.

من جانبه، طلب وزير الداخلية الذي تعهد بشنّ "حرب على أعداء الجمهورية" في أعقاب قطع رأس الأستاذ، من السلطات المحلية تنفيذ الإغلاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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