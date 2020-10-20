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المهندس طارق الفارس يرفع شكره للقيادة على اختياره عضوًا بمجلس الشورى

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المهندس طارق الفارس يرفع شكره للقيادة على اختياره عضوًا بمجلس الشورى المهندس طارق الفارس يرفع شكره للقيادة على اختياره عضوًا بمجلس الشورى

المهندس طارق الفارس يرفع شكره للقيادة على اختياره عضوًا بمجلس الشورى

رفع المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس عضو مجلس الشورى، أسمى آيات الشكر والتقدير وعظيم الامتنان، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر السامي الملكي باختياره عضوًا بمجلس الشورى في دورته الثامنة.

وفي تصريح له دعا الله عز وجل، أن يعينه على حمل الأمانة العظيمة التي أوكلت إليه، وأن يحقق رؤى وتطلعات خادم الحرمين الشريفين أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين -حفظه الله- بالإسهام في المسيرة المباركة لمجلس الشورى الحافلة بالأعمال الجليلة، والإنجازات والعطاء، والتي أثمرت -بفضل الله- تعزيز صور التلاحم بين قيادة هذه البلاد الرشيدة وشعبها الوفي، وإنجاز العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات والأنظمة واللوائح والاتفاقيات والخطط، وعملت على استشعار صوت المواطن، وسعت لإيجاد الحلول لقضاياه وتطلعاته، وحرصت على تعزيز أواصر الصداقة بين المملكة وأشقائها وأصدقائها حول العالم.

وفي ختام تصريحه، سأل المولى جل وعلا، أن يوفق قيادة هذه البلاد إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لهذه البلاد المباركة.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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