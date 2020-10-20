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3 مسؤولين أمريكيين في حجر صحي بعد مخالطتهم لمسؤول لبناني مُصاب بكورونا

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3 مسؤولين أمريكيين في حجر صحي بعد مخالطتهم لمسؤول لبناني مُصاب بكورونا 3 مسؤولين أمريكيين في حجر صحي بعد مخالطتهم لمسؤول لبناني مُصاب بكورونا

مصراوي Masrawy

10:32 ص الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

كتبت- رنا أسامة:

قرر ثلاث من كبار المسؤولين الأمريكيين عزل أنفسهم ذاتيًا، بعد لقائهم مع مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، الذي ثبتت إصابته بـ"كوفيد 19" بعد إجرائه لفحص "بي سي آر"، بغية السفر من واشنطن.

ويخضع كل منٍ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، ومديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل، ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إلى حجر صحي ذاتي، كإجراء احترازي بعد لقائهم مع المسؤول الأمني اللبناني، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمُطلعة.

وأمس الاثنين، أعلنت مديرية الأمن العام اللبناني اكتشاف إصابة مديرها اللواء عباس إبراهيم بفيروس كورونا، خلال فحص أجراه قبل مغادرة العاصمة الأمريكية واشنطن التي يزورها.

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وكان من المفترض أن يتوجه إبراهيم لاحقًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، في مسعى لحلحلة العقد التي تعترض تكليف رئيس وزراء جديد في لبنان، وتشكيل حكومة جديدة، عقب فشل مصطفى أديب في تشكيل .

وقالت المديرية إن حالة مديرها العام الصحية "جيدة".

وتولى إبراهيم (68 عامًا) مسؤولية مدير الأمن العام في لبنان، وهو جهاز أمني واستخباري، عام 2011.

وقال مسؤول أمريكي لـ"بوليتيكو" إن ديفيد هيل وعدة موظفين آخرين في وزارة الخارجية وأقسام السلطة التنفيذية الأخرى، يعزلون أنفسهم في الوقت الحالي لمدة 14 يومًا. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت جينا هاسبل من بينهم. فيما أُصيب روبرت أوبراين بالفعل بالفيروس في وقت سابق.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية، ولا مجلس الأمن القومي، ولا المخابرات المركزية، على الفور على طلبات "بوليتيكو" للتعليق.

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