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: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء

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ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء : سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء
قال: "لو أصغينا إليه لكان توفي نحو 700 ألف أو 800 ألف شخص"

ترامب: سئم الناس من كوفيد 19 والإصغاء لفاوتشي وكل الأغبياء

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد مرة جديدة بحدة، الطبيب أنطوني فاوتشي والعضو في خلية الأزمة المتعلقة بوباء كوفيد-19 في البيت الأبيض.

وقال ترامب خلال اتصال هاتفي مع أعضاء فريق حملته الانتخابية، بحضور وسائل إعلام: "لقد سئم الناس (من الحديث) عن كوفيد-19".

وأضاف ترامب بحسب بوليتيكو الأمريكية "الناس يقولون اتركونا وشأننا.. لقد تعبوا، تعبوا من الإصغاء لفاوتشي وكل هؤلاء الأغبياء".

وأدى الوباء إلى وفاة أكثر من 219 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال ترامب ساخرًا "إنه في هذا المنصب منذ 500 عام"، في إشارة إلى فاوتشي البالغ 79 عامًا والمعروف عالميًّا، والذي يدير معهد الأمراض المعدية.

وتابع ترامب: "لو أصغينا إليه؛ لكان توفي نحو 700 ألف أو 800 ألف شخص"؛ معتبرًا في الوقت نفسه أن إقالته ستكون لها نتائج عكسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

ووفق سكاي نيوز أعرب فاوتشي قبل أسبوع عن استيائه من استخدام تصريحات له في أعده فريق حملة ترامب حول المستجد.

وقال: "بعد نحو خمسة عقود من العمل في الخدمة العامة، لم أعلن أبدًا دعمًا علنيًّا لأي مرشح"؛ مستنكرًا إخراج تصريحاته عن سياقها.

وحاول فاوتشي أكثر من مرة توضيح أو تصحيح تصريحات لترامب حول لقاحات أو علاجات يجري تطويرها ضد الوباء.

وعلت النبرة أحيانًا بين الرجلين، كما في أبريل حين أعاد ترامب تغريد منشور ورد فيه وسم "#اطردوا فاوتشي"، قبل أن يؤكد أن "طوني" فاوتشي يقوم بعمل رائع.دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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