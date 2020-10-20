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بالاتصال المرئي.. جامعة نجران تطلق برامج تدريبية وتوعوية بالأمن السيبراني

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بالاتصال المرئي.. جامعة نجران تطلق برامج تدريبية وتوعوية بالأمن السيبراني بالاتصال المرئي.. جامعة نجران تطلق برامج تدريبية وتوعوية بالأمن السيبراني
بهدف تطوير قدرات الطلبة المهتمين بالمجال من خلال التعرف على نظام التشغيل

بالاتصال المرئي.. جامعة نجران تطلق برامج تدريبية وتوعوية بالأمن السيبراني

تطلق جامعة نجران -ممثلة في كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات- غدًا عددًا من الدورات وورش العمل التدريبية في مجال الأمن السيبراني لطلاب الجامعة؛ حيث يقدّمها عدد من أعضاء هيئة التدريس المختصين في مجال الأمن السيبراني بالكلية؛ وذلك عبر برنامج الاتصال المرئي.

ويشتمل البرنامج على دورة port security، ودورة Kali linux، وحلقة عن الأمن السيبراني في الحياة اليومية، وكذلك الهندسة الاجتماعية، والتحقيق الجنائي الرقمي، إضافة إلى محاضرة توعوية بالأمن السيبراني.

ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات الطلبة المهتمين بمجال الأمن السيبراني من خلال التعرف على نظام تشغيل "الكالي لينكس" المختص بأمن وحماية المعلومات، والتعرف على أساسيات الهندسة الاجتماعية وسبل الوقاية منها، وكذلك أساسيات التحقيق الجنائي الرقمي، بالإضافة إلى التوعوية بأهمية الأمن السيبراني، والتعريف بمخاطر التصيد الإلكتروني، وكيفية البقاء بأمان عند استخدام الإنترنت في الحياة اليومية.جامعة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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