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333 حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة المكرمة

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333 حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة المكرمة 333 حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة المكرمة
أغلبها حالات مستقرة بينما توفِّي من جراء الفيروس 794

333 حالة نشطة تبقت تحمل فيروس

كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة المتعلقة بمستجدات الجديد في عن 333 حالة نشطة تبقت بالعاصمة المقدسة تحمل الفيروس، من بين 33468 حالة سجلتها منذ بداية انتشار الفيروس حتى اليوم.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي شهدتها العاصمة المقدسة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم 33468 حالة، منها 32341 حالة تماثلت للشفاء -ولله الحمد-، بينما توفي من جراء الفيروس 794 حالة -رحمهم الله جميعًا-.

ولم يتبقَّ سوى 333 حالة نشطة فقط في العاصمة المقدسة، أغلبها حالات مستقرة -ولله الحمد-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية