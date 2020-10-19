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ينبع.. الجهات المعنية تواصل جولاتها الميدانية لتطبيق احترازات كورونا

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ينبع.. الجهات المعنية تواصل جولاتها الميدانية لتطبيق احترازات كورونا ينبع.. الجهات المعنية تواصل جولاتها الميدانية لتطبيق احترازات كورونا
الجولة الميدانية شملت الأسواق التجارية والغذائية والأماكن العامة

ينبع.. الجهات المعنية تواصل جولاتها الميدانية لتطبيق احترازات كورونا

لا زالت الجهات المعنية في محافظة ينبع ممثلة بشرطة المحافظة والبلدية والقطاع الصحي مستمرين بجولاتهم الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقاً للبروتوكولات الصحية المعلنة وذلك للحد من انتشار المستجد.

وشملت الجولة الميدانية الأسواق التجارية والغذائية والأماكن العامة مما أسفر عن إغلاق ثلاث منشآت وإشعار 17 منشأة غير متقيدة بالإجراءات الاحترازية.

من جهة ثانية، قامت بلدية ينبع خلال الجولة الرقابية على جميع الأنشطة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحيّة والإجراءات الوقائية والممارسات الآمنة مما أسفرت عن إشعار خمس منشآت غذائية لمخالفات متعلقة بالصحة العامة كما تم إغلاق 3 منشأت تجارية منها منشأتين العمل قبل الحصول على الرخصة ومنشأة لعدم تجديد الرخصة.

كما ‏نفذت الفرق ‎الرقابية النسائية جولة مشتركة مع القطاع الصحي لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية على11 مشغلاً وصالونات وكافيهات نسائي وتم إشعار منشأة لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية وضبط مخالفتين على إحدى المنشآت لتشغيل عمالة بدون شهادات صحية وتدني مستوى النظافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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