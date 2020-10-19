أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الخميس 23/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء ممتع مع النجم عماد متعب في حلفة خاصة لدعم والحديث عن مشوار الأهلي الإفريقي -
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وجريئة بين احمد شوبير وعماد متعب .. أتمنى بطولة إفريقيا تكون في الأهلي -
ملعب ONTime - توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والوداد -
ملعب ONTime - عماد متعب: جرأة موسيماني و"طمعة" طريقه للنجاح مع الأهلي -
ملعب ONTime - عماد متعب: يوضح دور دكة بدلاء النادي الأهلي للمساهمة في الفوز ببطولة إفريقيا -
ملعب ONTime - عماد متعب: موسيماني واثق من نفسه وعارف قيمة الأهلي ويتحدث عن دور سامي قمصان مع الفريق -
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المجلس البلدي بالأحساء يكرِّم المتطوعين في حملة "الأحساء تغرس 2020"

Print
تمكنت من زراعة 10 آلاف شتلة أمام ألفَيْ منزل

المجلس البلدي بالأحساء يكرِّم المتطوعين في حملة

كرَّم المجلس البلدي بالأحساء الفِرق التطوعية والمتطوعين المشاركين في حملة "الأحساء تغرس ٢٠٢٠".

وتم خلال الحملة زراعة ١٠ آلاف شتلة أمام ٢٠٠٠ منزل للمواطنين. وشارك في هذه الحملة ما يقارب ٧٠٠ متطوع و٤٧ فريقًا تطوعيًّا. وقد حصلت هذه الحملة على دعم ومساندة جهات حكومية وشركات ومؤسسات خاصة عدة.

ومن ضمن الفِرق التي شاركت في هذه الحملة فريق عطاء بلا حدود الذي أسسه ويشرف عليه عضو المجلس البلدي الدكتور صالح محمدالتركي.

الجدير بالذكر أن المبادرة التي حملت شعار "الأحساء تغرس 2020" دشنها رئيس ‫المجلس البلدي بالأحساء‫ أحمد البوعلي، بحضور نائب رئيس المجلس البلدي يوسف الحجي، ورئيس لجنة الشراكة المجتمعية محمد العتيبي، والمشرف على المبادرة العميد الركن عبدالجليل النصير، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، والمنسق العام الناشط علي الحداد، ومدير المعهد الصناعي الثالث بالأحساء عبدالرحمن الذكرالله، وبعض قادة الفِرق التطوعية.

المجلس البلدي بالأحساء يكرِّم المتطوعين في حملة

المجلس البلدي بالأحساء يكرِّم المتطوعين في حملة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

شبكة عيون الإخبارية