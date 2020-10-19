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جمعيتا "ريفنا" وزيتون الباحة تتفقان على 5 بنود لتنمية السياحة في المملكة

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تتضمن استحداث وجهات سياحية ومزارع نموذجية

جمعيتا

على هامش مهرجان الزيتون الأول الذي افتتحه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، ونظمته الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة، وقعت جمعية السياحة الزراعية والريفية التعاونية "ريفنا" اتفاقية عمل وتعاون مع جمعية الزيتون التعاونية بحضور ممثلي الجمعيتين عبدالله الخراشي والدكتور صالح الغامدي.

وجمعية السياحة الزراعية والريفية "ريفنا" هي جمعية تعاونية ذات شخصية اعتبارية وعنوانها الرياض، وتسعى لنشر ثقافة السياحة البديلة وصناعة السياحة الزراعية الريفية من أجل تحقيق تنمية ريفية زراعية سياحية بيئية مستدامة، والعمل على تعزيز السياحة البديلة وتطوير صناعة السياحة الزراعية الريفية وفق أفضل المعايير والتجارب العالمية، واستحداث وجهات سياحية ومزارع سياحية نموذجية، تثري تجربة السياحة البديلة والسياحة الزراعية الريفية المستدامة.

و"ريفنا" هي جمعية متخصص بمجال التنمية الريفية الزراعية البيئية السياحية المستدامة، كما أن الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة هي جمعية تعاونية مهتم بتطوير زراعة وصناعة الزيتون في منطقة الباحة.

ونظرًا لرغبة الطرفين في تعزيز مجالات وأطر التعاون المشترك بينهما في مجال التنمية الريفية والزراعية والبيئية والسياحة المستدامة، فقد اتفق الطرفان على العمل والتعاون في عددٍ من المجالات.

وتشمل هذه المجالات، التعاون في كل ما يخدم تنمية القطاع الزراعي والبيئي والسياحي في المملكة عن طريق عمل الدراسات والأبحاث العلمية التطبيقية ونقل وتوطين التقنيات الحديثة ومتابعة تطوراتها العالمية في مجال الزيتون وصناعة الزيت والمستحضرات التجميلية والطبية والعطرية والمنتجات الغذائية والزراعية والسياحية، والاستفادة من علاقات واتفاقيات الطرفين مع المراكز الإقليمية والدولية والمنظمات والجمعيات والمؤسسات العالمية.

كما اتفقتا على التعاون في نشر وطرح أفكار جديدة لمنتجات جديدة وحديثة ومتقدمة تستخدم في تنمية القطاع الزراعي، وتزيد من وفرة الإنتاج والكفاءة في استخدام المياه والعمل في صناعة السياحة الزراعية والريفية والسياحة البديلة.

ويشمل الاتفاق أيضًا، التعاون في عقد المؤتمرات وورش العمل واللقاءات العلمية في مجال الزيتون وصناعة الزيت والمنتجات الزراعية الغذائية منها والتجميلية وفي عالم صناعة السياحة الزراعية والريفية.

ويشمل الاتفاق كذلك، التعاون في عمل برامج ودورات متخصصة في الزيتون وعالم صناعة الزيت والمنتجات الزراعية الغذائية منها والطبية والتجميلية وتوافقها مع برامج وأنشطة السياحة الزراعية والريفية.

جمعيتا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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