البرازيلي "برنارد دوارتي" يرفض عرضاً للانضمام لـ "الهلال"

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رفض المهاجم البرازيلي برنارد دوارتي 28 عاماً عرضاً من نادي الهلال للانضمام لصفوفه في الفترة المقبلة مفضلاً البقاء مع ناديه الحالي إيفرتون الإنجليزي.

وقال موقع "goal" في نسخته البرتغالية إن عرض الهلال للاعب جاء تحسباً لرفض البرازيلي اليكس تيكسيرا الانضمام لصفوفه حيث تظل رغبة النادي السعودي في التعاقد مع اللاعب.

يذكر أن إدارة الهلال على وشك الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الفنزويلي يفيرسون سوتيلدو إذ من المتوقع أن يناقش مجلس إدارة سانتوس البرازيلي عرض الهلال الأربعاء المقبل.

ويرغب اللاعب وإدارة ناديه في عرض مالي أعلى من إدارة الهلال علماً بأن عرض الهلال وصل لـ 7 ملايين دولار للنادي البرازيلي لأجل الموافقة على رحيل اللاعب الذي يبلغ من العمر 23 عاماً.