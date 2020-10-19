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بلجيكا تشدِّد إجراءات "كورونا" للحد من ارتفاع الإصابات

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بلجيكا تشدِّد إجراءات "كورونا" للحد من ارتفاع الإصابات بلجيكا تشدِّد إجراءات "كورونا" للحد من ارتفاع الإصابات
شملت غلق المطاعم والمقاهي

بلجيكا تشدِّد إجراءات

أغلقت المقاهي والمطاعم أبوابها اليوم الاثنين في بلجيكا، وذلك في إجراء يستمر شهرًا، وسيؤثر بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي. وعزت ذلك إلى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد توازيًا مع تزايد عدد حالات الاستشفاء الناجمة عن المرض.

ولم تفتح إلا المؤسسات التي تقدم طلبات خارجية أبوابها اليوم، ولاسيما في الحي الأوروبي في بروكسل، لكن هذه تشكل استثناء.

ومنذ أن أُعلن الإغلاق الجمعة الماضي، مرفقًا بحظر تجوُّل منذ منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحًا بدءًا من مساء اليوم، أطلق مسؤولون في قطاع المطاعم الصرخة معتبرين أن الإجراء سيشكل كارثة عليهم. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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