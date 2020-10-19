أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الخميس 23/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء ممتع مع النجم عماد متعب في حلفة خاصة لدعم والحديث عن مشوار الأهلي الإفريقي -
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وجريئة بين احمد شوبير وعماد متعب .. أتمنى بطولة إفريقيا تكون في الأهلي -
ملعب ONTime - توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والوداد -
ملعب ONTime - عماد متعب: جرأة موسيماني و"طمعة" طريقه للنجاح مع الأهلي -
ملعب ONTime - عماد متعب: يوضح دور دكة بدلاء النادي الأهلي للمساهمة في الفوز ببطولة إفريقيا -
ملعب ONTime - عماد متعب: موسيماني واثق من نفسه وعارف قيمة الأهلي ويتحدث عن دور سامي قمصان مع الفريق -
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البرازيلي "برنارد دوارتي" يرفض عرضاً للانضمام لـ "الهلال"

Print
البرازيلي "برنارد دوارتي" يرفض عرضاً للانضمام لـ "الهلال" البرازيلي "برنارد دوارتي" يرفض عرضاً للانضمام لـ "الهلال"

البرازيلي

رفض المهاجم البرازيلي برنارد دوارتي 28 عاماً عرضاً من نادي الهلال للانضمام لصفوفه في الفترة المقبلة مفضلاً البقاء مع ناديه الحالي إيفرتون الإنجليزي.

وقال موقع "goal" في نسخته البرتغالية إن عرض الهلال للاعب جاء تحسباً لرفض البرازيلي اليكس تيكسيرا الانضمام لصفوفه حيث تظل رغبة النادي السعودي في التعاقد مع اللاعب.

يذكر أن إدارة الهلال على وشك الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الفنزويلي يفيرسون سوتيلدو إذ من المتوقع أن يناقش مجلس إدارة سانتوس البرازيلي عرض الهلال الأربعاء المقبل.

ويرغب اللاعب وإدارة ناديه في عرض مالي أعلى من إدارة الهلال علماً بأن عرض الهلال وصل لـ 7 ملايين دولار للنادي البرازيلي لأجل الموافقة على رحيل اللاعب الذي يبلغ من العمر 23 عاماً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

شبكة عيون الإخبارية