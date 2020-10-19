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فرص استثمارية بمستشفى الملك سلمان بالرياض

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فرص استثمارية بمستشفى الملك سلمان بالرياض فرص استثمارية بمستشفى الملك سلمان بالرياض

فرص استثمارية بمستشفى الملك سلمان بالرياض

أعلن مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التابع للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض طرحه فرصًا استثمارية عدة للمؤسسات والمستثمرين.

ودعت إدارة الموارد الذاتية الراغبين في الاطلاع وشراء الكراسات الخاصة بالشروط والمواصفات إلى مراجعة قسم الموارد الذاتية بالتجمع الصحي الأول.

وتتضمن الأنشطة المطروحة تشغيل سوبرماركت، ومحل الورود والهدايا، ومكائن صراف آلي داخلي، وكافتيريا لتقديم الوجبات الغذائية، وكوفي شوب، ومكائن ذاتية لبيع القهوة الساخنة.

ويأتي طرح الفرص امتدادًا للجهود التي تبذلها إدارة مستشفى الملك سلمان لرفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص على المستثمرين؛ وذلك للوصول لجميع الفرص المعلن؛ وهو ما يسهم في رفع قاعدة المتنافسين، وينعكس إيجابيًّا على التنمية، والارتقاء بالخدمات المقدمة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين. علمًا بأن آخر موعد لشراء كراسات الشروط والمواصفات يوم الخميس الموافق 1442/3/19 .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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