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قادماً من فنر بخشة .. "رودريجيز " يعود إلى البيت الاتحادي

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قادماً من فنر بخشة .. "رودريجيز " يعود إلى البيت الاتحادي قادماً من فنر بخشة .. "رودريجيز " يعود إلى البيت الاتحادي
بعد إنهاء فترة الإعارة بالتراضي

قادماً من فنر بخشة ..

يصل إلى جدة ( نهاية الأسبوع الجاري ) لاعب الرأس أخضري جاري رودريجيز ، لينضم إلى صفوف فريق الاتحاد من جديد ، قادماً من فريق فنربخشة التركي بعد إعارته لمدة موسم واحد.
وكتب الحساب الرسمي للنادي التركي: "توصل نادي فنر بخشة إلى اتفاق مع اللاعب جاري رودريجيز، من أجل إنهاء فترة الإعارة بالتراضي، وعودته من جديد إلى ناديه الاتحاد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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