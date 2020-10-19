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"القرني" يشكر القيادة على تعيينه عضواً بمجلس الشورى

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"القرني" يشكر القيادة على تعيينه عضواً بمجلس الشورى "القرني" يشكر القيادة على تعيينه عضواً بمجلس الشورى
أكد المضي فيما يحقق تطلعات المملكة الكبرى

رفع عضو مجلس الشورى علي بن شويل القرني، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية بتعيينه عضواً بمجلس الشورى.

وعبّر "القرني"، عن سعادته الكبيرة بهذه الثقة الغالية قائلاً: "اتمنى أن أوفق أنا وزملائي وزميلاتي المعينين بالمجلس؛ لأن نحقق أهداف المجلس وتطلعات القيادة فينا".

وأضاف: "لا شك أن مجلس الشورى عمل منذ تأسيسه على بناء هياكل تنظيمية مهمة في مختلف الاختصاصات، وقام بمراجعة الكثير من القضايا والموضوعات الاستراتيجية للدولة، وسنعمل بإذن الله في هذا الاتجاه وبما يحقق لقيادتنا ووطننا التطلعات الكبرى وخاصة في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا من تقدم ونمو وازدهار في كل المجالات".

ودعا الله جل أن يحفظ لنا قيادتنا الحكيمة وأن يديم لنا الاستقرار والأمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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