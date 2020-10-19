أذربيجان تعلن السيطرة على 13 قرية جديدة في إقليم قره باغ

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" علييف" يتهم أرمينيا بانتهاك نظام الهدنة الإنسانية

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الاثنين، السيطرة على 13 قرية جديدة في إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا.

وقال الرئيس الأذربيجاني، على صفحته في "تويتر": إن القرى التي تمت السيطرة عليها هي: سلطانلي، وأميرفارلي، وماشانلي، وحسنلي، وعلي كيهانلي، وكوملاك، وحاجلي، وكويرتشينيسيللي، ونيازغولار، وكتشل محمدلي، وشاهفيللي، وحاجي إسماعيلي، وإسحاقلي، طبقاً لـ "نوفوستي".

واتهم علييف أرمينيا بانتهاك نظام الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها أول أمس، وقال إن القوات الأرمنية قصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق مأهولة بالسكان ومواقع قتالية لأذربيجان.

من جانبها، اتهمت وحدات الدفاع التابعة لإقليم قره باغ، القوات الأذربيجانية بانتهاك وقف إطلاق النار واستئناف القصف بالصواريخ والمدفعية على الاتجاهين الشمالي والجنوبي لخط التماس، على الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.