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"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لتعزيز ثقافة التسامح

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"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لتعزيز ثقافة التسامح "التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لتعزيز ثقافة التسامح
المنظمة أكدت ضرورة التصدي للأسباب الجذرية لآفة الكراهية

دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملموسة فعالة لتعزيز ثقافة التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل، وبناء الثقة بين الشعوب لحماية الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف، وضمان حماية أماكن العبادة.

وعبّرت منظمة التعاون الإسلامي، خلال مشاركتها في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي حول خطاب الكراهية ووسائل التواصل الاجتماعي والأقليات الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة افتراضيا اليوم، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يستهدف المجتمعات والأقليات المسلمة.

وشددت على ضرورة التصدي للأسباب الجذرية لانتشار هذه الآفة في مختلف المجتمعات والدول.

منظمة التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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