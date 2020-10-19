"شؤون الحرمين" تحدد 4 مسارات لاستقبال الدفعة الثانية للمعتمرين

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وفق تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع التعليمات الصادرة

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسارات محددة لاستقبال الدفعة الثانية من المعتمرين في كافة مداخل ساحات المسجد الحرام، عبر أربع مناطق: الأولى: باب علي رضي الله عنه، والثانية مدخل أجياد، والثالثة مدخل نفق كدي، والرابعة الشبيكة، وحددت لكل منطقة رئيس موقع مدعوماً بعدد من المراقبين، وذلك حسب المسارات المحددة والمخططة لهم والمعتمدة مسبقا لكل نقطة.

وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام أحمد العتيبي أن الإدارة قامت بتوفير الجو المناسب للعبادة بكل طمأنينة وروحانية للمعتمرين، من خلال تقديم كل ما يمكن لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

ونوه العتيبي أن جميع منسوبي الإدارة كانوا موجودين في كافة المداخل والمسارات لضمان سير العمل على الشكل المطلوب، وتسهيلاً لحركة المعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك وفق تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع التعليمات الصادرة ‏من الجهات المختصة منذ بداية جائحة فايروس كورونا.

وأشار العتيبي إلى أن إدارة الساحات بالمسجد الحرام سخرت جميع إمكاناتها البشرية وطاقاتها وجميع السبل المساعدة لاستقبال الدفعة الثانية من المعتمرين في سبيل تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام والمحافظة على ساحاته.