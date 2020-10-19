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36 اتفاقية دولية سجلتها جامعة أم القرى لرفع تصنيفها عالميًّا

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36 اتفاقية دولية سجلتها جامعة أم القرى لرفع تصنيفها عالميًّا 36 اتفاقية دولية سجلتها جامعة أم القرى لرفع تصنيفها عالميًّا
شملت الجوانب "الطبية والهندسية والشرعية والإنسانية"

36 اتفاقية دولية سجلتها جامعة أم القرى لرفع تصنيفها عالميًّا

سجَّلت جامعة أم القرى 36 اتفاقيَّةً دوليَّةً خلال العقد المنصرم لرفع مستوى تصنيفها ومكانتها العلمية والتعليمية والبحثية والمجتمعية بين الجامعات العالمية، شملت الجوانب الطبية والهندسية والشرعية والإنسانية، علاوة على تطوير البحث العلمي واستقطاب العلماء المتميزين والتبادل الطلابي وتوطين التقنية.

وأكَّدتِ المشرفة على وحدة التعاون الدولي بالجامعة الدكتورة رؤى مكي، أن الجامعة، ممثلةً في وحدة التعاون الدولي، تعمل على تطوير خططها وآليات شراكاتها وتوأمتها العلمية مع الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية العالمية المرموقة تحقيقًا لمستهدفات خططها الاستراتيجية ووصولًا للريادة العالمية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من سعي الجامعة لتطوير قدراتها وفقًا للأولويات الاستراتيجية المواكبة لأهداف الرؤية الوطنية للمملكة 2030 من خلال التبادل المعرفي واستقطاب العلماء والباحثين المتميزين للإفادة من خبراتهم ونقل المعرفة العلمية والبحثية، وتوطين التقنية، والاهتمام بالأبحاث ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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