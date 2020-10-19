"تعليم صبيا" يمكن عدداً من القيادات النسائية بمناصب قيادية

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للاستفادة من إمكاناتهن وقدراتهن وإيجاد الفرص المناسبة لهن

أصدر مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي مؤخراً عدداً من القرارات الإدارية المتضمنة التكليف على مقاعد قيادية بالإدارة لعدد من الكفاءات النسائية في إطار جهود تعليم صبيا لتمكين المرأة في المناصب القيادية التي تتميز بخدمة المستفيدين والمستفيدات ضمن رؤية المملكة 2030 للاستفادة من إمكاناتهن وقدراتهن وإيجاد الفرص المناسبة لهن.

وتضمن قرار الدكتور الخرمي تكليف لولوة آل سريع مديرا لمركز التميز ونهى ظالمي مديرا لمركز الاتصالات الإدارية وخديجة زغيبي مديرا لمكتب وفاء، ونجلاء سهلي رئيسا لوحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية بإدارة المراجعة الداخلية وتكليف عائشة منيع رئيسا لوحدة التحقيقات بالإدارة القانونية وأفراح نامس كمشرفة على وحدة الشراكة المجتمعية في الإدارة.

كما أصدر مدير تعليم صبيا عدداً من القرارات ضمن إطار تنظيمي موحد لبيئة عمل المرأة داخل الحرم الرئيسي للإدارة، بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة للمرأة لتعزيز وجودها والمشاركة في صناعة القرار داخل إدارة التعليم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي أن تعليم صبيا يسهم مع وزارة التعليم لتحقيق مستهدفات في تمكين المرأة ضمن أهداف رؤية 2030، والتي منها ضمان تمتّع المرأة السعودية بتعليم وحضور مميز يؤدي إلى تحقيق نواتج تعليمية ملائمة وفعالة لخدمة الوطن ومستقبله التنموي.

وأضاف أن وزارة التعليم عملت على زيادة نسبة مشاركة المرأة في جميع القطاعات التعليمية وعلى جميع المستويات الوظيفية، من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلّدها للمناصب الوظيفية القيادية العليا في القطاعات التعليمية بأنواعها ومستوياتها.

من جانبهم عبر المكلفات عن خالص شكرهم لمدير تعليم صبيا على تكليفهم بهذه المناصب القيادية وهي مسؤولية تحتم عليهن بذل طاقتهن لخدمة المستفيدين والمستفيدات وللتأكيد على قدرة المرأة السعودية وتمكينها من تحقيق النجاح.