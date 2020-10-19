"الحج" تنظم ندوة "العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات"

★ ★ ★ ★ ★

أقيمت بشكل افتراضي اليوم.. بحضور "بنتن" و"السديس" ومشاط"

نظمت وزارة الحج والعمرة اليوم، ندوة افتراضية بعنوان "العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات" بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح سليمان مشاط.

وفي بداية الندوة، أشار "بنتن"، إلى أن التزام المعتمرين والمصليين والزوار بالإجراءات الصحية والاحترازية وتوجيهات قائدي الأفواج والمسؤولين، أسهم بشكل كبير في نجاح خطة العودة الآمنة لأداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وزيارة الروضة الشريفة وعدم تسجيل أي حالة طارئة.

وقال: المملكة العربية السعودية وضعت راحة ضيوف الرحمن وصحتهم وسلامتهم من أولوياتها، لذلك حرصت في كافة المراحل وبالتعاون مع الجهات الحكومية على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين لينعموا بالأجواء الروحانية والآمنة وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية والصحية والتنظيمية، أما بالنسبة لقرار تقليل أو زيادة أعداد المعتمرين فذلك سيكون مرتبطًا بالتقارير اليومية التي تصل من الجهات المختصة.

ودعا جميع المعتمرين والمصلين والزوار والعاملين بالالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والاحترازية واتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المعنية.

وبخصوص قرب استقبال المعتمرين والزوار من خارج المملكة، أكد أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية للتأكد من سلامة ومصداقية الفحوص التي تجري للمعتمرين والمصلين والزوار لضمان سلامتهم وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين.

من جانبه، قال "السديس": نجحنا في تطبيق جميع الخطط التنفيذية على أرض الميدان، حيث يحرص كل من يعمل في خدمة ضيوف الرحمن على العمل بروح الفريق الواحد لتسهيل الإجراءات لهم مع الحرص على تطبيق الاحترازات من أجل سلامتهم وأمنهم.

ولفت إلى عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورنا بين المعتمرين والمصلين والزوار، وهذا يعكس صرامة الإجراءات الاحترازية والصحية التي طبقتها الجهات المختصة.

وأكد "مشاط"، بدوره، أهمية العمل والمشاركة في رفع مستوى الخدمات والإجراءات الاحترازية لسلامة ضيوف الرحمن، مشيرًا أن تطبيق "اعتمرنا" يعكس مدى دقة وتكامل المنظومة التقنية التي شاركت فيها أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة.

يذكر أن الندوة تحدثت عن عدة محاور منها: إبراز جهود المملكة العربية السعودية في تسهيل إجراءات العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، أبرز الاحترازات الوقائية المتخذة في موسم العمرة للحماية من فيروس كورونا، الخطط المستقبلية لاستقبال المسلمين لأداء العمرة، كما سلطت الضوء على نجاح المملكة العربية السعودية في التنظيمات الميدانية لعملية استقبال المعتمرين والمصلين.