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مستشفى إسرائيلي: حالة "عريقات" بعد إصابته بـ"كورونا" حرجة

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مستشفى إسرائيلي: حالة "عريقات" بعد إصابته بـ"كورونا" حرجة مستشفى إسرائيلي: حالة "عريقات" بعد إصابته بـ"كورونا" حرجة
يعاني مشاكل مزمنة في الرئة وضيقًا بالتنفس.. تم إنعاشه وتنويمه

مستشفى إسرائيلي: حالة

أعلن مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي في القدس، الاثنين، تدهور صحة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا، واصفًا حالته بأنها "حرجة".

وقال المستشفى في بيان "قضى السيد عريقات ليلة هادئة ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في حالته يصنف بأنه حرج، سبب ضيق تنفس".

وأضاف أنه "تم إنعاشه وتنويمه"، وكان عريقات (65 عامًا) والمصاب بتليّف رئوي، خضع لعمليّة زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف نشاطه.

وفي 9 أكتوبر الجاري بحسب سكاي نيوز عربية، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن كبير المفاوضين، الذي يعاني مشاكل مزمنة في الرئة، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة في بيان إن عريقات "أصيب بكوفيد 19 وأخذ استراحة من التزاماته في ضوء هذه الظروف".

ويشغل صائب عريقات منصب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قريب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في مفاوضات سلام عدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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