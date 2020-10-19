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مسؤول ملف كورونا الأردني : المرحلة القادمة ستتخذ فيها قرارات جريئة

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مسؤول ملف كورونا الأردني : المرحلة القادمة ستتخذ فيها قرارات جريئة مسؤول ملف كورونا الأردني : المرحلة القادمة ستتخذ فيها قرارات جريئة

جى بي سي نيوز :-  قال مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة إنّ المرحلة القادمة سيتم فيها اتخاذ قرارات تتطلب مزيدا من الالتزام من قبل المواطنين، وهذه القرارات ستكون جريئة في مصلحة المواطن واقتصاده وصحته، وتبنى على أساس تقييم علمي وأراء خبراء.

وأضاف الهياجنة في حديثه للتلفزيون الأردني، مساء الأحد، أن الأردن أمام مرحلة جديدة يعوّل فيها على المصارحة والمشاركة والالتزام المشترك بين المواطن والمسؤول.

وأكد أن البرتوكولات العلاجية والوبائية طور المراجعة السريعة، وأنها ستشهد تحسنا كبيرا على مستوى آليات الرصد والمتابعة.

وأشار إلى أنّ والجهات المسؤولة مدركة لمعاناة المواطن وكما هي ملتزمة بالحفاظ على صحته فهي ستعمل على موائمة ذلك مع الجانب الاقتصادي. 

وأكّد الهياجنة أنّ الطريقة الوحيدة لعبور هذه الأزمة هي بالتزام الحكومة بما جاء في كتاب التكليف والتزام المواطن بوسائل السلامة العامة والابتعاد عن الشائعات واستماع المعلومة من الرأي المختص.

وبيّن في حديثه إلى أن شائعات كثيرة يتم تداولها في المجتمع متمنياً على المواطن أن لا يصغي لها، ومؤكدا “الاستماع للشائعات قد يعقد الموقف ويربكه، ومعظم ما يتم تداوله غير صحيح”.

جي بي سي نيوز

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