أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الخميس 23/10/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء ممتع مع النجم عماد متعب في حلفة خاصة لدعم والحديث عن مشوار الأهلي الإفريقي -
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وجريئة بين احمد شوبير وعماد متعب .. أتمنى بطولة إفريقيا تكون في الأهلي -
ملعب ONTime - توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والوداد -
ملعب ONTime - عماد متعب: جرأة موسيماني و"طمعة" طريقه للنجاح مع الأهلي -
ملعب ONTime - عماد متعب: يوضح دور دكة بدلاء النادي الأهلي للمساهمة في الفوز ببطولة إفريقيا -
ملعب ONTime - عماد متعب: موسيماني واثق من نفسه وعارف قيمة الأهلي ويتحدث عن دور سامي قمصان مع الفريق -
إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استقرار عام.. المسند يكشف ملامح طقس الأيام المقبلة

Print
استقرار عام.. المسند يكشف ملامح طقس الأيام المقبلة استقرار عام.. المسند يكشف ملامح طقس الأيام المقبلة
سيبقى الغبار يعاود بين الحين والآخر حتى منتصف الصيف

استقرار عام.. المسند يكشف ملامح طقس الأيام المقبلة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن استقراراً جوياً عاماً، قد يستمر لبضعة أيام.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بوجه عام الهدنة مع #الغبار ـولله الحمدـ امتدت معظم أيام #الصيف وما زالت، ومتوقع أن يعود مجدداً مع أول حالة مطرية في هذا #الموسم، (والتي لم تتخلق بعد).

وتابع: سيبقى الغبار يعاود بين الحين والآخر حتى منتصف الصيف المقبل، والله أعلم.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تشارك في مؤتمر المانحين في جنيف لدعم اللاجئين الروهينجا

السعودية تشارك في مؤتمر المانحين في جنيف لدعم اللاجئين الروهينجا

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

أمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ..المعلمي يؤكد وقوف السعودية بجانب الشعب اللبناني في أزمته

أمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ..المعلمي يؤكد وقوف السعودية بجانب الشعب اللبناني في أزمته

شبكة عيون الإخبارية