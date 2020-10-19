★ ★ ★ ★ ★

المنصة توفر 17 خدمة إلكترونية بدءاً من رفع الدعوى وانتهاءً بتسلُّم نسخة الحكم

سجّل ديوان المظالم منصة "معين" الإلكترونية كعلامة مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حرصاً على تطبيق أفضل الممارسات العالمية كخطوة نوعية تسهم في الحفاظ على حماية حقوق الديوان وفق قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأنظمة واللوائح المرتبطة، وذلك حرصاً من ديوان المظالم لتحقيق أهدافه ورؤيته القضائية، بالجودة والإنجاز والوصول إلى معايير عالمية.

ويحتوي وصف العلامة المسجلة على كلمة معين بحروف عربية بشكل مميز باللونين البني الفاتح والأخضر وحرف الميم منفصل عن بقية الكلمة.

يذكر أن منصة "معين" الإلكترونية تم إطلاقها عام 1438هـ، واستفاد من خدماتها ما يتجاوز 10 ملايين مستفيد.

وتوفر المنصة 17 خدمة قضائية إلكترونية بدءاً من رفع الدعوى وانتهاءً بتسلُّم نسخة الحكم التنفيذية، كما ترتبط إلكترونياً بعددٍ من الجهات الحكومية، منها: برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، ووزارتا العدل والتجارة، وذلك في إطار عملٍ تكاملي لخدمة المستفيدين من أعمال التقاضي والترافع أمام محاكم ديوان المظالم.

وتسجيل منصة "معين" الإلكترونية كعلامة مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية هو إحدى منهجيات العمل التي يسعى ديوان المظالم إلى تحقيقها من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية، عملاً بما تقرر في خطته الإستراتيجية 2020 بإشراف ومتابعة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.ديوان المظالم منصة معين