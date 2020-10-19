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باريس.. شخص يتسلل إلى قصر فرساي ملتحفًا بمرتبة سرير

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باريس.. شخص يتسلل إلى قصر فرساي ملتحفًا بمرتبة سرير باريس.. شخص يتسلل إلى قصر فرساي ملتحفًا بمرتبة سرير
يعتبر نفسه صاحب التاج الفرنسي

باريس.. شخص يتسلل إلى قصر فرساي ملتحفًا بمرتبة سرير

اعتقلت السلطات الفرنسية شخصًا تسلل تحت غطاء الليل بطريقة غير قانونية إلى قصر فرساي؛ بسبب قناعته بأنه ملك. وأفادت تقارير صحفية فرنسية بأن الرجل في سن 31 عامًا، وقد وصل إلى القصر الواقع في ضواحي باريس في ساعات متأخرة من يوم السبت بسيارة أجرة، وكان ملتحفًا بمرتبة سرير.

وأطلع الرجل سائق السيارة على أنه ينوي التسلل إلى داخل القصر؛ موضحًا أنه يعتبر نفسه صاحب التاج الفرنسي. وبادر السائق بإبلاغ الشرطة بذلك بعد أن غادر الرجل سيارته.

ولدى وصول الشرطة إلى القصر، كشفت عناصرها أن أحد الأبواب الزجاجية قد حُطّم، وعثروا على "الملك" داخل القصر واعتقلوه.

وأكد المتحدث باسم قصر فرساي للصحفيين، أن الرجل لم يُلحق أي أضرار مادية بالتحف الموجودة في المبنى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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