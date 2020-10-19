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"الأحمدي": "الشورى" يقوم بدور ملموس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

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"الأحمدي": "الشورى" يقوم بدور ملموس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية "الأحمدي": "الشورى" يقوم بدور ملموس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
‎رفعت الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها في التشكيل الجديد للمجلس

رفعت الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، مساعد رئيس مجلس الشورى، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينها مساعدًا لرئيس مجلس الشورى في تشكيله الجديد.‎

وقالت في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتعييني مساعدًا لرئيس المجلس يمثل تشريفًا وتتويجًا ودعمًا للمرأة . وأتطلع - بمشيئة الله - إلى أن أكون عند هذه الثقة الكريمة، وأن أستطيع الوفاء بمسؤوليات هذا الموقع المهم الذي يجسد ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من دعم واهتمام للمرأة السعودية، وحرصهما - أيدهما الله - على تفعيل مشاركتها في صنع القرار الوطني، وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في المجالات كافة".

‎وأكدت الدكتورة حنان الأحمدي أن مجلس الشورى يقوم بدور ملموس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السعودية، وفي صناعة القرار، ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية، ومساندة مواقف السعودية دوليًّا من خلال دوره في تعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة. مشيرة إلى أن هذا الدور يتنامى بشكل ملموس في ظل ما يحظى به المجلس من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.


‎وأعربت عن تطلعها للمساهمة في الجهود المتواصلة التي تبذلها رئاسة المجلس وأعضاؤه لخدمة الوطن والمواطن في هذه المرحلة التاريخية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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