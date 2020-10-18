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الشباب: الإصابة تبعد "تمبكتي" عن الملاعب لـ14 يومًا

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الشباب: الإصابة تبعد "تمبكتي" عن الملاعب لـ14 يومًا الشباب: الإصابة تبعد "تمبكتي" عن الملاعب لـ14 يومًا

الشباب: الإصابة تبعد

أعلن نادي الشباب تعرض لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي حسان تمبكتي لإصابة سوف تبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.


وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأحد: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب حسان تمبكتي إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الضامة، ومن المتوقع غياب اللاعب لمدة أسبوعين".


ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن مباراتي فريقه أمام كل من الرائد والنصر ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وكان الشباب قد استهل انطلاقة الموسم بفوز يوم أمس على فريق أبها في افتتاح مباريات الموسم الكروي، بهدف دون رد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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