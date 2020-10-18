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بعد قطع رأس المدرس.. فرنسا تستعد لطرد 231 متطرفاً من أراضيها

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بعد قطع رأس المدرس.. فرنسا تستعد لطرد 231 متطرفاً من أراضيها بعد قطع رأس المدرس.. فرنسا تستعد لطرد 231 متطرفاً من أراضيها
"ماكرون" عقد اجتماعاً لمجلس الدفاع مع وزراء كبار

بعد قطع رأس المدرس.. فرنسا تستعد لطرد 231 متطرفاً من أراضيها

تستعد فرنسا لطرد 231 أجنبيًّا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية؛ للاشتباه في وجود معتقدات دينية متطرفة، وذلك بعد يومين من قيام متشدد روسي المولد بقطع رأس مدرس، بحسب ما ذكرت إذاعة "أوروبا 1"، اليوم (الأحد).

وعقد الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعًا لمجلس الدفاع مع وزراء كبار، وفقاً لـ"رويترز".

وتعرضت حكومة "ماكرون" لضغوط من الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه غير المواطنين الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدًا أمنيًّا.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية الفرنسية المسؤولة عن طرد الأجانب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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