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لغاية الآن : ضبط 97 مطلوبا بينهم 5 من المصنفين بالخطرين جدا في الأردن

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لغاية الآن : ضبط 97 مطلوبا بينهم 5 من المصنفين بالخطرين جدا في الأردن لغاية الآن : ضبط 97 مطلوبا بينهم 5 من المصنفين بالخطرين جدا في الأردن

جى بي سي نيوز  :- اكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان الحملات الامنية المشتركة التي امر مدير الامن العام بتنفيذها اليوم القبض على الاشخاص المطلوبين الخطيرين والمشبوهين بقضايا فرض الاتاوات وترويع الموطنين قد افضت لغاية الان لالقاء القبض على 97 مطلوبا من بينهم خمسة من المصنفين بالخطرين جدا و56 شخاص بحقهم طلبات ترتبط بتلك الجرائم وعدد من المشبوهين ومكرري تلك الجرائم .

واكد الناطق الاعلامي انه الحملات الامنية مستمرة وفي مختلف المواقع على كافة الاشخاص المطلوبين والمشبوهين لحين ضبطهم جميعا وتخليص المجتمع من افعالهم.
وتعرب مديرية الأمن العام عن شكرها وتقديرها لكافة ابناء الوطن لوقوفهم ودعمهم لها وهو شأن الاردنيين الذين ما تخلوا في يوم عن حب وطنهم والدفاع عن امنه وأمانه

جي بي سي نيوز

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