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بأمر الملك.. إعادة تكوين هيئة كبار العلماء.. ومفتي المملكة رئيسًا للهيئة

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بأمر الملك.. إعادة تكوين هيئة كبار العلماء.. ومفتي المملكة رئيسًا للهيئة بأمر الملك.. إعادة تكوين هيئة كبار العلماء.. ومفتي المملكة رئيسًا للهيئة

بأمر الملك.. إعادة تكوين هيئة كبار العلماء.. ومفتي المملكة رئيسًا للهيئة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت إعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.

وتضمنت الأوامر تعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارًا بالديوان الملكي، وتعيين الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيسًا للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

وتضمنت الأوامر تعيين ‫الدكتور مشعل السلمي نائبًا لرئيس مجلس الشورى، وتعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

‫واشتملت الأوامر الملكية على تكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، و150 عضوًا، لمدة 4 سنوات هجرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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