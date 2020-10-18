"مؤشر" الأهلي أخضر.. أسقط الباطن وخطف النقاط الثلاث

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تغلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الباطن بنتيجة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الباطن ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تمكن الأهلي من التقدم في الشوط الأول بهدف جاء عن طريق لاعبه سلمان المؤشر عند الدقيقة 18 من زمن الشوط، بعد متابعته للكرة داخل المنطقة ليودعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني حافظ الأهلي على تقدمه بالهدف الوحيد، لينتهي اللقاء بفوز أهلاوي وتحقيق أول ثلاث نقاط له في الدوري.