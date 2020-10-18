أخبار عاجلة

إعلاميون وكتّاب رأي: كلمة خادم الحرمين في ختام "مجموعة تواصل 20" وسام فخر واعتزاز لجميع السعوديات -
فيديو الأب الباكي.. مولوده بقي 6 ساعات بثلاجة الموتى وخرج حياً -
مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية -
الرائد والشباب وصراع نقاط الصدارة .. والبحث عن الفرحة الأولى بين القادسية وضمك -
اليونان تفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من "كورونا" -
فى أعلى زيادة يومية.. فرنسا تعلن أن إصابات كورونا تجاوزت 40 ألفاً و126 وفاة -
مع قدوم فصل الشتاء.. كيف نفرق بين الإنفلونزا وكورونا؟ -
تعرف على الوظائف الـ10 الأكثر طلبًا والأقل طلبًا -
لمواجهة تفشى كورونا .. "سلوفاكيا" تفرض قيودًا صارمة على التجول مع إغلاق جزئي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8560.81 نقطة

Print
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8560.81 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8560.81 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.2 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8560.81 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعاً 7.02 نقاط ليقفل عند مستوى 8560.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.2 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 385 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت، وتعليم ريت، وبحر العرب، والكثيري، والكيميائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات زين السعودية، وكيمانول، وسابتكو، والخزف السعودي، والفخارية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.75% و 4.87%.


فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، ومفيك ريت، وزين السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والمراعي، وإعمار، والكيميائية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو) اليوم منخفضاً 14.88 نقطة ليقفل عند مستوى 14628.64 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 360 ألف سهم تقاسمتها 1262 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تشارك في مؤتمر المانحين في جنيف لدعم اللاجئين الروهينجا

السعودية تشارك في مؤتمر المانحين في جنيف لدعم اللاجئين الروهينجا

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

بعد تداول فيديو سيدة تستخدم المحول..‫ "السعودية للكهرباء": الاقتراب من المعدات والمحولات خطر يجب الحذر منه

أمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ..المعلمي يؤكد وقوف السعودية بجانب الشعب اللبناني في أزمته

أمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ..المعلمي يؤكد وقوف السعودية بجانب الشعب اللبناني في أزمته

شبكة عيون الإخبارية