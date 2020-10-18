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حملات مشتركة للرقابة الإدارية ومحافظة الشرقية للتفتيش على المنشآت الحكومية

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حملات مشتركة للرقابة الإدارية ومحافظة الشرقية للتفتيش على المنشآت الحكومية حملات مشتركة للرقابة الإدارية ومحافظة الشرقية للتفتيش على المنشآت الحكومية

مصراوي Masrawy

02:54 م الأحد 18 أكتوبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالشرقية، عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لمتابعة آداء القطاعات الخدمية بقطاعات والطب البيطري والصحة والمرافق والمحليات.

أسفرت الحملات عن ضبط وتحرير محاضر لمخابز بلدية؛ لعدم نظافة أدوات العجين ونقص وزن الخبز، فضلًا عن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فيما حررت الحملة 12 محضر أمن دولة طوارئ بشأن مخالفات لمستودعات غاز وثلاجات لحوم ودواجن ومحال جزارة ومحطات تموين سيارات ومخابز، جميعها بدائرة مركز كفر صقر.

جرى ضبط دقيق بلدي وزيت طعام مجهول المصدر، فضلًا عن تجميع بنزين 92 بكمية مقدارها 700 لتر، وحيازة مواد غذائية ودقيق بدون فواتير، وعرض لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وعدم استخراج شهادة صحية للعاملين بعدد من المحال.

كما تفقدت الحملة مستشفى كفر صقر المركزي، وتبين غياب عدد من العاملين بأطقم المستشفى الطبية والفتية، فضلًا عن وجود أجهزة معطلة، فيما جرى ضبط وإزالة عدة مخالفات بمستشفيات الزهراء – الساحل التخصصي – العبور التخصصي، الخاصة.

وبمراجعة المختصين تمت الإشارة 2

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