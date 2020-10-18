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"الصندوق العقاري": تنفيذ أكثر من 3 ملايين عملية إلكترونية خلال 9 أشهر

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"الصندوق العقاري": تنفيذ أكثر من 3 ملايين عملية إلكترونية خلال 9 أشهر "الصندوق العقاري": تنفيذ أكثر من 3 ملايين عملية إلكترونية خلال 9 أشهر
توفيرًا للجهد والوقت وعدم زيارة الفروع والاستعانة بموظفيها إلا للضرورة

نفّذ صندوق التنمية العقارية أكثر من 3 ملايين عملية إلكترونية للمستفيدين خلال الفترة من شهر يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي 2020م، وذلك عبر منصاته الإلكترونية ودون الحاجة لزيارة الفروع.


وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن الإنجاز الإلكتروني لأكثر من 3 ملايين عملية يعكس مدى اهتمام الصندوق العقاري في أتمتة خدماته كافة إلكترونيًا، وخدمة المستفيدين عن بُعد على مدار 24 ساعة توفيرًا للجهد والوقت وعدم زيارة الفروع والاستعانة بموظفيها إلا للضرورة وبحجز مسبق.


وأشار إلى أن جاهزية ومتانة البنية التقنية للصندوق، وتكاملية الخدمات مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، أسهمت في تسريع وتيرة الإنجاز اليومي لإنهاء إجراءات المستفيدين من التمويل العقاري المدعُوم وتملك السكن الملائم بكل يسر وسهولة، لافتًا النظر إلى أن تنفيذ 3 ملايين عملية إلكترونية خلال الأشهر التسعة الماضية يؤكد ثقة المستفيدين بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق العقاري.


وأفاد العصيمي، أن البوابة الإلكترونية التي تتيح 30 خدمة إلكترونية للمستفيدين أنهت أكثر من 1.2 مليون عملية إلكترونية، كما نفّذ مركز الاتصال الموحد 199088 أكثر من 1.9 مليون مكالمة صادرة وواردة، بينما حسابات الصندوق على منصة تويتر @redfksa وخدمة المستفيدين @redfksacc تعاملت مع أكثر من 120 ألف عملية إلكترونية، وبلغت بنسبة رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة 91%.


وبين العصيمي، أن إقبال المستفيدين على إنهاء متطلبات وإجراءات "القرض المدعُوم" إلكترونيًا خلال الفترة الماضية في تزايد مما يدل على وعي المواطن بقيمة الوقت والدقة في تنفيذ الخدمات، إضافة إلى وعيه بأهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار .


وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخدمات الإلكترونية المُنفذة شملت الاستعلام عن القرض العقاري المدعُوم وإصدار الفواتير الدورية وطلبات تفعيل وإلغاء الحسم، تحديث البيانات الشخصية، خدمة المستشار العقاري، والاستفسار عن آلية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من وزارة الإسكان أو القطاع الخاص والبيع على الخارطة، ومن الخدمات أيضًا طلب صرف دفعة، وإصدار الفواتير والسداد، وإخلاء طرف، وحجز المواعيد، والحصول على صورة الصك، مبينًا أن مسارات العمل والإنجاز اليومي في تنفيذ الخدمات الإلكترونية في طلب متزايد لتميزها بالدقة في التنفيذ والسرعة، وحرصًا من الصندوق على إنجاز متطلبات وإجراءات "القرض المدعُوم" أتمتة الخدمات كافة؛ تسهيلًا على الأسر وحصولها على المسكن الملائم لرفع نسب التملك إلى 70% وفق مستهدفات برنامج إسكان-أحد برامج رؤية 2030م.
مما يذكر أن صندوق التنمية العقارية كان قد احتل المرتبة الأولى كأفضل جهة حكومية في تقديم الخدمات الإلكترونية بقطاع الخدمات والتنمية وجاء ضمن أفضل 15 جهة حكومية تقدم خدماتها إلكترونيًا للمواطنين، حسب تقرير أعلنه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، في نهاية 2019م ويقدم الصندوق خدماته إلكترونيًا بكفاءة وجودة عالية من خلال البوابة الإلكترونية وتطبيق المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية، التي بدورها أسهمت في رفع جودة وتحسين كفاءة العمل، وكذلك تمكين المستفيد من إنهاء إجراءات الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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