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اليمن.. "إغاثي الملك سلمان" يوزع حقائب نظافة شخصية على الأيتام  لمكافحة كورونا

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اليمن.. "إغاثي الملك سلمان" يوزع حقائب نظافة شخصية على الأيتام  لمكافحة كورونا اليمن.. "إغاثي الملك سلمان" يوزع حقائب نظافة شخصية على الأيتام  لمكافحة كورونا
استفاد منها 600 يتيم ويتيمة ضمن مشروع "بذرة أمان" لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم

اليمن..

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة 13 – 15 أكتوبر 2020 م , حقائب النظافة الشخصية على الأيتام وأسرهم في الساحل الغربي، ومأرب، والجوف، والبيضاء، وصنعاء، وعدن، استفاد منها 600 يتيم ويتيمة، وذلك ضمن مشروع (بذرة أمان) لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم في اليمن.


ويهدف المشروع إلى دعم أسر الأيتام من خلال تقديم الغذاء و الإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وتدريب النساء على المهن الحرفية وتسليمهن أدوات التمكين الاقتصادي، وتقديم الخدمات التعليمية والحقيبة المدرسية للأطفال الأيتام، فضلاً عن توفير حقائب النظافة الشخصية للحد من انتشار وزيادة الوعي الصحي والاجتماعي لدى أسر الأيتام والأطفال.


ويأتي توزيع هذه الحقائب في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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